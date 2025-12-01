Badesse e Casolese si frenano e il Torrenieri approfitta Il Pianella batte ed aggancia il Radicondoli Amiata ok

Terza sconfitta consecutiva, nel Girone E, per il Torrita: i biancoazzurri cadono 2-1 in casa dell’Ambra e scivolano al momento fuori dalla zona play-off. Al vantaggio iniziale degli aretini con Dyla risponde Veliz Coccolo, ma Gardeschi porta infine il successo ai padroni di casa. Battuta d’arresto, con lo stesso risultato, anche per il Bettolle che, passato in vantaggio con Pucillo, viene raggiunto e superato dalle reti di Giusti e Fantoni. Brutta caduta, invece, per la sempre più ultima Unione Poliziana, che cede al Subbiano con un secco 3-0, mentre termina a reti bianche la sfida tra Bibbiena e Chiantigiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Badesse e Casolese si frenano e il Torrenieri approfitta. Il Pianella batte ed aggancia il Radicondoli. Amiata ok

Scopri altri approfondimenti

Badesse e Casolese si frenano e il Torrenieri approfitta. Il Pianella batte ed aggancia il Radicondoli. Amiata ok - Terza sconfitta consecutiva, nel Girone E, per il Torrita: i biancoazzurri cadono 2- Scrive sport.quotidiano.net