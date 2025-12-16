Nuova piattaforma liste d' attesa per le prestazioni sanitarie sia fruibile ai cittadini
Una nuova piattaforma per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie sarà resa accessibile ai cittadini, come richiesto dall’interrogazione di Tommaso Fiazza (Lega) in Aula. La proposta nasce in risposta alla diffusione di una lettera della Regione mostrata nel programma Report, evidenziando l’urgenza di migliorare la trasparenza e l’efficienza del sistema sanitario.
Nuova piattaforma delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, renderla fruibile ai cittadini. A chiederlo alla Giunta, con un’interrogazione a risposta immediata in Aula, è Tommaso Fiazza (Lega), dopo che nella trasmissione Report è stata mostrata una lettera inviata della Regione. Parmatoday.it
Sanità, Schillaci: A febbraio un quadro reale con la nuova piattaforma per le liste d'attesa
Sanità al collasso, Abbaticchio (SMI): “Liste d’attesa fuori controllo: servono medici e fondi, non privatizzazioni” - Roma, 4 dicembre 2025 Gentile Direttore, il provvedimento licenziato l’anno scorso istituisce, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) la Piattaforma nazionale per le list ... insalutenews.it
Liste d’attesa, per le Regioni oltre 27 milioni per l’infrastruttura tecnologica - ROMA La realizzazione della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa entra nella fase operativa. corrieredellacalabria.it
