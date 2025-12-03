Direttori generali di Asl e ospedali i nomi di tutti i promossi

I 33 candidati, liguri e non liguri hanno superato la selezione della commissione, guidata dal direttore Bordon. La Regione ha pubblicato l’elenco completo. Alcuni sono in corsa per guidare la SuperAsl e l’azienda ospedaliera metropolitana. Comunicatori a rapporto in Regione: convocati con un WhatsApp contestato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

direttori generali di asl e ospedali i nomi di tutti i promossi

