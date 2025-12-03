Direttori generali di Asl e ospedali i nomi di tutti i promossi

I 33 candidati, liguri e non liguri hanno superato la selezione della commissione, guidata dal direttore Bordon. La Regione ha pubblicato l’elenco completo. Alcuni sono in corsa per guidare la SuperAsl e l’azienda ospedaliera metropolitana. Comunicatori a rapporto in Regione: convocati con un WhatsApp contestato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Direttori generali di Asl e ospedali, i nomi di tutti i promossi

Approfondisci con queste news

Il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo, ha sottolineato come i direttori generali non siano meri gestori amministrativi, ma... #news #notizie #molise #sanità - facebook.com Vai su Facebook

I direttori generali attori del cambiamento in sanità al Forum risk management 2025 dlvr.it/TPVH9m ? #Sanità Vai su X

Direttori generali di Asl e ospedali, i nomi di tutti i promossi - I 33 candidati, liguri e non liguri hanno superato la selezione della commissione, guidata dal direttore Bordon. Si legge su ilsecoloxix.it

Direttori, un poker in corsa per la sanità in Liguria - Petralia si candida per il Galliera, ma anche l’arcivescovo Tasca ... ilsecoloxix.it scrive

Gli ospedali dell’ASL Toscana sud est confermati nel network delle strutture “Bollino rosa” di Fondazione Onda ETS - Nel corso della cerimonia del 27 novembre presso il Ministero della Salute le strutture di Arezzo, Siena e Grosseto hanno ricevuto anche per il biennio 2026- Lo riporta lanazione.it

Nuovi direttoro per l’ospedale di Campostaggia - Oculistica dell’ospedale di Campostaggia, Entrerà in servizio il primo dicembre ... Come scrive ilcittadinoonline.it

Ospedali dell’Asl Toscana sud est confermati nel network delle strutture “Bollino rosa” di Fondazione Onda ETS - 2027, il riconoscimento dell’impegno dei presidi ospedalieri dell’Asl Toscana sud est verso la promozione della medicina di genere e la capacità di distin ... Come scrive radiosienatv.it

Il direttore generale dell'Asl Torre sull'ospedale della Fratta: "Puntiamo su ortopedia e oculistica" - Risposta al sindaco di Cortona Meoni e ai Comuni della Valdichiana: "Tutto ovunque non si può, ma sarà valorizzato" ... Come scrive corrierediarezzo.it