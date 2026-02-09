Presentazione del libro ' Mani legate'

Giovedì 19 febbraio alle 17.30, nel negozio di Via Gabriele D'Annunzio, si tiene la presentazione del libro

Giovedì 19 febbraio, alle ore 17.30, a Mondadori Store (Via Gabriele D'Annunzio 115), appuntamento pubblico con la presentazione del volume “Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia”, PaperFIRST editore. A presentare il libro saranno gli autori Piergiorgio.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

