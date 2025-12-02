Presentazione del libro Dictatura
L'amministrazione comunale di Imbersago invita la cittadinanza a una serata culturale dedicata alla storia e al pensiero politico dell'antica Roma. Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20.45, presso la mediateca di Imbersago (via Cavour 6), si terrà la presentazione del volume "Dictatura. Roma e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
?Presentazione del libro «Intelligenza Artificiale e competitività. Guida operativa per le imprese» ift.tt/qd6HYbx #evento #takethedate Vai su X
L Associazione culturale Completa.Mente APS e il Comune di Castelluccio Superiore sono lieti di invitarvi alla presentazione del libro "Intrighi Pericolosi" di Egidio Sproviero Sala Consiliare Comunale - Castelluccio Superio - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del libro Dictatura - L'amministrazione comunale di Imbersago invita la cittadinanza a una serata culturale dedicata alla storia e al pensiero politico dell'antica Roma. Da leccotoday.it