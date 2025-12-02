Presentazione del libro Dictatura

L'amministrazione comunale di Imbersago invita la cittadinanza a una serata culturale dedicata alla storia e al pensiero politico dell'antica Roma. Martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20.45, presso la mediateca di Imbersago (via Cavour 6), si terrà la presentazione del volume "Dictatura. Roma e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

