Da Collodi a Ferrari Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026

La Zecca dello Stato ha svelato la collezione di monete per il 2026. Tra le novità più attese ci sono le prime monete da 2 euro Reverse Proof, con superficie specchiata e sfondo sabbiato. Sono dedicate al 200° anniversario di Carlo Collodi e al 800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. La presentazione è stata fatta oggi a Firenze, coinvolgendo anche il Museo Ferrari e il Comune di Collodi.

È un racconto dei valori, della storia e delle eccellenze dell'Italia, dai grandi protagonisti della cultura e dell'arte alle bellezze del patrimonio storico-artistico, dalle espressioni più alte del Made in Italy – imprenditoriali ed enogastronomiche – ai grandi appuntamenti internazionali. Arriva la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzata dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. È stata presentata lunedì 9 febbraio nella Sala Ciampi del Mef, a Roma. All'evento è intervenuto il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente e l'ad di IPZS Paolo Perrone e Michele Sciscioli.

