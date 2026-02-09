Precipita dal terzo piano durante un furto al quartiere Libertà | uomo in fin di vita

Un uomo è caduto dal terzo piano di un palazzo nel quartiere Libertà di Bari mentre cercava di rubare in un appartamento. È in fin di vita e ora si trova in ospedale, in condizioni gravissime. La polizia sta indagando su quanto successo.

L'uomo sarebbe caduto mentre tentava di introdursi in un appartamento in via Ravanas. I complici lo hanno lasciato al Policlinico per poi darsi alla fuga L’episodio è avvenuto nella prima serata di domenica 8 febbraio in via Ravanas. L’uomo sarebbe salito fino al terzo piano del palazzo con l’intenzione di entrare in una delle abitazioni, ma per cause ancora da chiarire avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. L’impatto al suolo è stato violentissimo e gli ha provocato ferite gravissime. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di identificare le persone coinvolte.🔗 Leggi su Baritoday.it

Una donna di 80 anni è caduta dal terzo piano dell’ospedale Ircss Maugeri di Castel Goffredo e ora si trova in gravissime condizioni al Civile di Brescia.

Un ragazzino di 17 anni è caduto dal terzo piano di una palazzina nel quartiere di Santa Petronilla.

