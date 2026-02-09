Pratola Serra | rimborso annullato la minoranza attacca l’amministrazione Galdo

La minoranza di Pratola Serra torna a criticare l’amministrazione Galdo. Questa volta, si parla di un rimborso che era stato liquidato e poi annullato in autotutela. I consiglieri di Terra Nuova non ci stanno e denunciano quello che chiamano un fallimento politico totale della maggioranza. La vicenda mette in discussione la gestione di Gerardo Galdo, che ora dovrà spiegare cosa è successo.

🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Pratola Serra Pratola Serra, risolto il contratto per la rete fognaria dopo l'interdittiva antimafia Il Comune di Pratola Serra ha ufficialmente risolto il contratto relativo ai lavori di adeguamento della rete fognaria e dell'impianto di depurazione, con effetto dal 31 dicembre 2025. ADA Avellino presenta la campagna "Io non ci casco!": primo incontro a Pratola Serra Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pratola Serra Pratola Serra, la minoranza invoca le dimissioni del vicesindaco SilanoPRATOLA SERRA- Un rimborso liquidato e poi annullato in autotutela e la denuncia pubblica da parte del gruppo consiliare Terra Nuova della vicenda che, per gli esponenti della minoranza rappresenta u ... irpinianews.it San Michele di Pratola Serra: rubinetti a secco a causa dell'Alto Calore Ricevo e pubblico: "Caro Enzo siamo senz'acqua: questa è la situazione in cui ci troviamo spesso a San Michele di Pratola Serra. Il fine settimana non viene controllato il serbatoio e pun facebook

