Pratola Serra risolto il contratto per la rete fognaria dopo l’interdittiva antimafia
Il Comune di Pratola Serra ha ufficialmente risolto il contratto relativo ai lavori di adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione, con effetto dal 31 dicembre 2025. Questa decisione segue l’interdittiva antimafia ricevuta, che ha reso necessaria una revisione delle procedure e degli accordi in corso. La scelta mira a garantire trasparenza e sicurezza nelle attività di gestione dei servizi pubblici.
Pratola Serra - Il 31 dicembre 2025 il Comune ha disposto il recesso dal contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento della rete fognaria comunale e dell’impianto di depurazione in località Fontane e nel centro abitato di Serra.Il provvedimento è contenuto nella determinazione n. 210. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
