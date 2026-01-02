Pratola Serra risolto il contratto per la rete fognaria dopo l’interdittiva antimafia

Il Comune di Pratola Serra ha ufficialmente risolto il contratto relativo ai lavori di adeguamento della rete fognaria e dell’impianto di depurazione, con effetto dal 31 dicembre 2025. Questa decisione segue l’interdittiva antimafia ricevuta, che ha reso necessaria una revisione delle procedure e degli accordi in corso. La scelta mira a garantire trasparenza e sicurezza nelle attività di gestione dei servizi pubblici.

Pratola Serra - Il 31 dicembre 2025 il Comune ha disposto il recesso dal contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento della rete fognaria comunale e dell'impianto di depurazione in località Fontane e nel centro abitato di Serra.Il provvedimento è contenuto nella determinazione n. 210.

