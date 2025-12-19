Le reti intelligenti e il ruolo strategico dei sistemi di accumulo
In un contesto energetico sempre più “intelligente” e orientato a un’integrazione tra tecnologie digitali e generazione, non è solo sulla stabilità delle reti e sul governo corretto di mix energetici in cui avranno un crescente peso, al loro interno, le fonti rinnovabili non programmabili che si dovrà concentrare l’attenzione. Risulta fondamentale abituare le reti e i sistemi energetici a fasi di volatilità e variabilità, e in quest’ottica come riserva strategica acquisiscono un peso sempre più importante i sistemi di accumulo, i cosiddetti Battery Energy Storage Systems (Bess). Due fenomeni che vanno di pari passo in un mondo che ha sempre più fame di energia, l’aumento previsto della domanda elettrica e la crescita delle rinnovabili comportano una maggiore necessità di flessibilità di rete. 🔗 Leggi su It.insideover.com
