Marginalità e povertà estrema oltre 300 senzatetto in città | Risorse non bastano

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crescente marginalità e povertà estrema si manifestano con forza nella nostra città, dove oltre 300 senzatetto vivono in condizioni di estrema difficoltà. Recenti episodi di emergenza, come quello accaduto al cimitero di San Cataldo, evidenziano la fragile situazione e la carenza di risorse adeguate per affrontarla. È urgente riflettere e agire per trovare soluzioni sostenibili e umane.

marginalit224 e povert224 estrema oltre 300 senzatetto in citt224 risorse non bastano

© Modenatoday.it - Marginalità e povertà estrema, oltre 300 senzatetto in città: "Risorse non bastano"

Recentemente sono state riscontrate svariate situazioni di emergenza in città, in particolare dopo un episodio che ha colpito l'opinione pubblica avvenuto al cimitero di San Cataldo. Alcuni senzatetto hanno infatti trovato rifugio nei loculi vuoti. “Negli ultimi anni a Modena stiamo assistendo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli

Leggi anche: ‘Supereroi per la vita’, la città unita aiuta i piccoli pazienti: "Raccolti oltre 10mila euro"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.