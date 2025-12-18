Marginalità e povertà estrema oltre 300 senzatetto in città | Risorse non bastano

La crescente marginalità e povertà estrema si manifestano con forza nella nostra città, dove oltre 300 senzatetto vivono in condizioni di estrema difficoltà. Recenti episodi di emergenza, come quello accaduto al cimitero di San Cataldo, evidenziano la fragile situazione e la carenza di risorse adeguate per affrontarla. È urgente riflettere e agire per trovare soluzioni sostenibili e umane.

