Marginalità e povertà estrema oltre 300 senzatetto in città | Risorse non bastano
La crescente marginalità e povertà estrema si manifestano con forza nella nostra città, dove oltre 300 senzatetto vivono in condizioni di estrema difficoltà. Recenti episodi di emergenza, come quello accaduto al cimitero di San Cataldo, evidenziano la fragile situazione e la carenza di risorse adeguate per affrontarla. È urgente riflettere e agire per trovare soluzioni sostenibili e umane.
Recentemente sono state riscontrate svariate situazioni di emergenza in città, in particolare dopo un episodio che ha colpito l'opinione pubblica avvenuto al cimitero di San Cataldo. Alcuni senzatetto hanno infatti trovato rifugio nei loculi vuoti. “Negli ultimi anni a Modena stiamo assistendo a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Gli invisibili a Milano: in città sono oltre 2.300 i senzatetto. Via al Piano Freddo e al Bus degli Angeli
Leggi anche: ‘Supereroi per la vita’, la città unita aiuta i piccoli pazienti: "Raccolti oltre 10mila euro"
L'Osservatorio regionale sulle Nuove Povertà e l'Esclusione Sociale in Calabria sottolinea l'importanza della IX Giornata Mondiale dei Poveri, intitolata "Ancorati alla speranza", un momento cruciale per riflettere sul grave nesso tra povertà, marginalità e spopo - facebook.com facebook
#DanielaFumarola: “Non autosufficienza, marginalità e povertà. Non sono, poi, voci di un elenco: sono persone, sono storie vere, sono fragilità che bussano ogni giorno alla nostra porta. Sono questioni che non si possono affrontare sempre e solo con un bon x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.