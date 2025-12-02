Oltre 49 milioni contro povertà e fragilità

Vale 49 milioni e 300 mila euro il ‘ Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2025 ’ la cui adozione è stata approvata dalla giunta dell’ Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’accordo, redatto annualmente, consiste nella formalizzazione dei finanziamenti per le spese sostenute nel corso dell’anno per il funzionamento dei servizi sociali a carico dei Comuni e dei servizi a rilevanza sanitaria sostenuti dall’ Ausl Romagna. Il valore economico del Programma attuativo 2025 si suddivide in circa 12 milioni a sostegno di famiglie e minori (la cifra è comprensiva del costo degli asili nido e delle entrate dalle rette), 8 milioni per i disabili, 25 milioni per gli anziani, 71mila euro per le dipendenze, 977mila per contrasto alla povertà e al disagio e 3 milioni circa di spese trasversali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

