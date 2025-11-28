Revisione sedi prova finale posizioni economiche ATA Anief chiede anche chiarimenti sul riposo compensativo per la formazione
Si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione per discutere delle problematiche legate alle prove finali per l’accesso alle posizioni economiche del personale ATA. A rappresentare Anief, Alberico Sorrentino e Cristina Dal Pino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
