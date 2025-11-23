Posizioni economiche ATA | previste le prove suppletive per le candidate in gravidanza o allattamento

In vista delle prove finali per l’attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA, in calendario dal 15 al 19 dicembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato alcune FAQ di chiarimento. Tra queste, una riguarda la possibilità di richiedere prove suppletive in caso di gravidanza o allattamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

