Portogallo Sampaio Seguro eletto presidente con ampio consenso | un voto per stabilità e ricostruzione dopo le crisi

Il Portogallo ha eletto Sampaio Seguro nuovo presidente con un voto schiacciante. Il candidato socialista ha ottenuto oltre il 68% dei consensi, segnando un netto passo avanti rispetto alle crisi recenti. Ora si guarda a lui come a una figura di stabilità e ricostruzione per il paese.

Il Portogallo ha un nuovo presidente: si tratta di Sampaio Seguro, il candidato socialista che, secondo le prime proiezioni, ha ottenuto un trionfo alle urne con oltre il 68% dei voti. L’elezione, avvenuta oggi 8 febbraio 2026, segna una svolta significativa per il paese, ancora scosso dalle recenti calamità naturali e da un clima politico polarizzato. Seguro, 63 anni, si è imposto nettamente sul contendente di estrema destra, André Ventura, in una competizione che ha visto una partecipazione elevata e un forte desiderio di cambiamento da parte dell’elettorato portoghese. La vittoria di Seguro rappresenta un chiaro messaggio di fiducia nelle istituzioni democratiche e di rifiuto delle retoriche populiste che avevano guadagnato terreno negli ultimi anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi il Portogallo torna alle urne per scegliere il nuovo presidente.

Il socialista Antonio José Seguro ha ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, svoltosi il 19 gennaio.

