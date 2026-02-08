Portogallo | Seguro eletto Presidente con ampio consenso sorpasso storico sul populista Ventura

António José Seguro ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni presidenziali portoghesi, superando di molto il suo rivale populista Ventura. Con un ampio consenso, Seguro si prepara a prendere il suo incarico, segnando un momento importante nella politica del Paese.

António José Seguro è destinato a diventare il prossimo Presidente del Portogallo, segnando una svolta politica per il Paese. Le urne si sono chiuse in un clima segnato da un’intensa emergenza meteorologica, che non ha tuttavia scoraggiato gli elettori dal recarsi alle urne per scegliere il successore di Marcelo Rebelo de Sousa. I primi dati, basati su exit poll, indicano una vittoria schiacciante per il candidato socialista, con un sostegno compreso tra il 67 e il 73 percento dei voti. Un risultato che, se confermato dai conteggi definitivi, rappresenterebbe un mandato popolare significativo per Seguro, 63 anni, e un chiaro rifiuto delle posizioni rappresentate dal suo avversario, André Ventura, il populista di destra che dovrebbe attestarsi tra il 27 e il 33 percento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Portogallo ha eletto Sampaio Seguro nuovo presidente con un voto schiacciante.

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il candidato socialista António José Seguro ha ottenuto il miglior risultato nel primo turno, superando le aspettative.

