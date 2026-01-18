Portogallo André Ventura Chega e Antonio Jose Seguro PS votano alle urne per le elezioni presidenziali

In Portogallo, André Ventura di Chega e António José Seguro del Partito Socialista hanno partecipato alle urne per le elezioni presidenziali. Entrambi i leader hanno esercitato il loro diritto di voto, contribuendo al processo democratico del paese. Le elezioni rappresentano un momento importante per la scelta del futuro presidente e il proseguimento delle politiche nazionali.

Il leader del partito di estrema destra Chega, André Ventura, e António José Seguro del Partito Socialista, si sono presentati al seggio per esprimere il proprio voto alle elezioni presidenziali in Portogallo. Chega ha visto crescere la sua popolarità, diventando lo scorso anno il secondo partito all’interno del parlamento portoghese, a solo sei anni dalla sua fondazione. André Ventura è quindi tra i favoriti alle presidenziali, per le quali correranno ben 11 candidati. Secondo i sondaggi, il Partito Socialista di Seguro si attesterebbe in questo momento al secondo posto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Portogallo, aperte le urne alle presidenziali: 11 i candidati

Sono state aperte questa mattina alle 8 le urne per le elezioni presidenziali in Portogallo, che si concluderanno alle 20, orario locale. Sono 11 i candidati in corsa, pronti ad esprimere il loro voto in questa consultazione elettorale importante per il paese. Le elezioni rappresentano un momento di confronto e scelta per la nazione, con i cittadini chiamati a partecipare attivamente al processo democratico.

