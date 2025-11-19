Incidente sul lavoro | operaio cade da un cantiere durante i lavori di ristrutturazione di una chiesa

Un ennesimo grave infortunio sul lavoro in Abruzzo si è verificato a Teramo, nel cantiere del santuario della Madonna delle Grazie. Lì, nella giornata di lunedì, un operaio di 65 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dal cassone di un camion, come riferisce l'Ansa.L'operaio, dipendente di una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

