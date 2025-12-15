Tutela bambini e ragazzi a Bari | Combattere attrazione criminalità sui minori e abbandono scuola

A Bari è stato presentato il Comitato Scientifico di supporto alla tutrice civica, Silvana Calaprice, con l’obiettivo di rafforzare la tutela di bambini e ragazzi. L’iniziativa si concentra sulla lotta alla criminalità e all’abbandono scolastico, prioritari per garantire un ambiente sicuro e protetto alle nuove generazioni.

© Baritoday.it - Tutela bambini e ragazzi a Bari: "Combattere attrazione criminalità sui minori e abbandono scuola" E' stato presentato in Comune a Bari il Comitato Scientifico di supporto al lavoro della tutrice civica per l'infanzia e l'adolescenza, Silvana Calaprice. Il gruppo è composto da professionisti provenienti dal mondo della scuola, della sanità, della cultura e delle professioni forensi: tra loro. Baritoday.it SPOILER NUOVA CANZONE ???? Bari, tutela dei diritti di bambini e adolescenti: al via il nuovo corso della tutrice civica Silvana Calaprice - Per l’occasione, Calaprice ha annunciato ufficialmente la composizione del Comitato scientifico che la affiancherà nel lavoro a servizio dei minori della città. giornaledipuglia.com

Quando i bambini hanno bisogno di un portavoce - Sono questi i quattro principi alla base del lavoro di portavoce del minore. vita.it

FESTA DELL’ALBERO ALLA SCUOLA “W.DISNEY” SENSIBILIZZIAMO I PICCOLI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE La Giornata Nazionale dell’Albero ha assunto un significato particolarmente speciale per i bambini della scuola dell’infanzia W. Disney. Non un - facebook.com facebook

Quante parole a vanvera abbiamo sentito. E una giudice è finita sotto tutela per le minacce di morte ricevute. x.com