Rapine spaccate ragazzini aggrediti | Parma fuori controllo tra degrado e criminalità Gestione disastrosa sulla sicurezza

Negli ultimi giorni, Parma ha registrato un aumento di episodi di criminalità, tra cui una spaccata nel centro storico e due rapine nel quartiere San Leonardo ai danni di giovani. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione del degrado urbano, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire serenità e tutela ai cittadini.

Negli ultimi giorni Parma è stata colpita da una spaccata in pieno centro storico, in Borgo Angelo Mazza, e da due rapine nel quartiere San Leonardo ai danni di ragazzi giovanissimi, in pieno giorno. Episodi diversi, stessa origine: una città lasciata scivolare nel degrado.Devid Brozzi, di SOS.🔗 Leggi su Parmatoday.it Spaccate e rapine a Parma, SOS Parma accusa: "La città è nel degrado"

Recenti episodi di criminalità a Parma hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini. Una spaccata in centro storico e due rapine nel quartiere San Leonardo, tutte avvenute durante il giorno e ai danni di giovani, evidenziano un problema di sicurezza crescente. SOS Parma denuncia un clima di degrado che richiede interventi mirati per tutelare la tranquillità della città e dei suoi abitanti. Leggi anche: Prato, una fetta di città fuori controllo. Tossici, spaccate, insicurezza: “Siamo ostaggio del degrado” Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ragazzini rapinati in stazione. Identificati quattro aggressori. Il più grande ha sedici anni - La Polizia sulle tracce di altri complici dei giovanissimi segnalati alla Procura minorile. msn.com

