Questa mattina, le forze dell’ordine hanno catturato uno dei due banditi che avevano tentato di assaltare un furgone portavalori tra Brindisi e Lecce. Le immagini, riprese dall’elicottero dei carabinieri, mostrano il momento della cattura. I dettagli dell’operazione sono ancora in corso, ma l’arresto sembra aver sventato un colpo studiato nei minimi particolari.

Le immagini girate dall'alto da un elicottero dei carabinieri riprendono la cattura di uno dei due malviventi che lunedì mattina avrebbe tentato di assaltare un furgone portavalori tra Brindisi e Lecce. Degli otto componenti della banda, due uomini - originari della provincia di Foggia - sono stati fermati dalle forze dell'ordine e portati in caserma. Si cercano ancora gli altri complici che, armati di Kalashnikov, hanno cercato di portare a casa il bottino del blindato. Invano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Assalto a portavalori nel Salento, le immagini della cattura di uno dei due banditi

Due banditi hanno assaltato un portavalori sulla statale Lecce-Brindisi.

Questa mattina sulla statale 613 nel Salento si è verificato un assalto violento.

