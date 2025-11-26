Calderone | Il diritto di sciopero è un principio costituzionale non in discussione
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone ha dichiarato durante il question time alla Camera che il diritto di sciopero rappresenta una libertà costituzionale e uno strumento attraverso il quale i lavoratori possono manifestare le proprie istanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva la magia di Halloween da Pelosetti Pet Shop! Il 30 e 31 ottobre pesca anche tu la Zampa Fortunata dal nostro calderone! Un acquisto da 5€ ti dà diritto a una pesca magica: snack, sconti, premi pelosi e la mitica Zampa d’Oro! Ti aspettiamo in nego - facebook.com Vai su Facebook
"Laura Calderone" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Dallo sciopero contrattuale a quello contro la guerra: la metamorfosi del diritto di sciopero - Nella Costituzione repubblicana lo sciopero concorre alla realizzazione della pari dignità tra capitale e lavoro e il diritto di sciopero assurge a strumento di promozione dell’uguaglianza sostanziale ... Si legge su ipsoa.it