Polizia | in servizio 60 nuovi agenti in prova tra Genova Chiavari e Rapallo

Questa mattina sono iniziati i turni di 60 nuovi agenti in prova in Liguria. Sono stati assegnati alla questura di Genova, Chiavari e Rapallo. Molti di loro sostituiscono agenti in uscita o in pensione, altri arrivano per rafforzare l’organico. La polizia vuole così migliorare la presenza sul territorio e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Hanno preso da poco servizio gli agenti in prova assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla questura di Genova, parte in avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altre sedi e a personale a breve in quiescenza, parte in potenziamento dell'organico.A dare il benvenuto ai 60 agenti.

