Tre nuovi agenti in prova in servizio al commissariato

Tre nuovi agenti sono entrati in servizio al commissariato di Faenza. Sono in prova e si uniscono agli uomini già presenti, pronti a lavorare per combattere i crimini e aiutare chi ha bisogno. Da oggi, il commissariato si rafforza con giovani volenterosi, che già si preparano a fare la loro parte.

Tre nuovi agenti in prova sono arrivati al commissariato di Faenza, dove ora affiancheranno gli uomini della polizia di Stato in servizio in città e su tutto il territorio nella loro attività quotidiana di contrasto alle attività illecite e nell'assistenza ai cittadini. Ieri mattina per l'occasione il questore della provincia di Ravenna Gianpaolo Patruno ha infatti accolto e rivolto il proprio benvenuto ai nuovi agenti in prova del 231esimo corso della polizia di Stato che sono stati assegnati al commissariato di Faenza. Nel corso dell'incontro il questore ha sottolineato ai tre giovani agenti l'importanza del nuovo incarico che rivestono e l'operatività della polizia di Stato al servizio di tutti i cittadini, portata avanti ogni giorno attraverso un'attenta attività di soccorso alla popolazione, prevenzione contro le attività illecite e controllo del territorio: un'azione importante che viene svolta in stretta sinergia con le altre forze dell'ordine e con gli enti locali.

