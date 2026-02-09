Policastro, il procuratore generale di Napoli, si dice sorpreso dalle parole di Nordio. Durante una conferenza stampa, Policastro ha risposto semplicemente: “Sono stupito e non aggiungo altro” alle dichiarazioni del ministro della Giustizia. L’occasione era la firma di un protocollo per rafforzare legalità e trasparenza negli appalti legati alla bonifica delle discariche e dei siti contaminati.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono stupito e non aggiungo altro”. Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, risponde alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine della conferenza stampa per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti del Commissariato per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati. La conferenza si è svolta questa mattina nel Palazzo di giustizia “Alessandro Criscuolo” a Napoli. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti, il Guardasigilli aveva dichiarato: “Quel procuratore generale che ha detto che la riforma attua il piano Gelli ha il mio massimo disprezzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Policastro: “Le parole di Nordio? Sono stupito”

Approfondimenti su Policastro Napoli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Policastro Napoli

Argomenti discussi: Nordio, duro attacco a Policastro: Riforma e P2? Disprezzo quel pg; Il procuratore Policastro attaccato da Nordio, cordone solidale della società civile; Referendum, il procuratore generale Policastro al governo: Basta con la delegittimazione e le campagne denigratorie contro i magistrati; Il disprezzo del ministro Nordio per il Procuratore Policastro, Libera al fianco del magistrato.

Policastro, 'le parole di Nordio? Sono stupito'(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Sono stupito e non aggiungo altro. Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, risponde alle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine della ... gazzettadiparma.it

Scontro tra Nordio e Policastro: il Piano Gelli al centro del dibattito politicoIl dibattito sulla riforma della magistratura si intensifica a seguito delle recenti dichiarazioni di Nordio nei confronti di Policastro. notizie.it

Il Ministro della Giustizia Nordio “disprezza” il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro. Lo disprezza a tal punto che “non gli stringerebbe neanche la mano”. Lo disprezzerebbe per le sue parole contrarie alla Riforma che divide le facebook