Nordio risponde al procuratore generale Policastro | Anche Licio Gelli poteva dire cose giuste

"Io non conosco il piano della P2. Posso dire che se l'interpretazione o meglio l'opinione del signor Licio Gelli era un'opinione giusta, non si vede perché non si dovrebbe seguire perché l'ha detto lui. Le verità non dipendono da chi le proclama, ma dall'oggettività che rappresentano". Così il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

