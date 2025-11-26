ddl consenso le parole di roccella e nordio

Dopo la bagarre in aula sul disegno di legge dedicato al consenso nei casi di violenza sessuale, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, intervenendo a Ping Pong su Rai Radio 1, ha indicato come principale punto di attenzione un potenziale impatto sul piano probatorio: «Sulla legge sul consenso il rischio è il rovesciamento dell’onere della prova, questo è il dubbio». Roccella ha poi sostenuto la necessità di non procedere con troppa fretta, spiegando: «È meglio prendere più tempo ma approvare una legge convincente». Ha ricordato inoltre che, dopo il via libera della Camera, diversi rappresentanti del mondo giuridico — tra cui l’ex presidente delle camere penali Caiazza — hanno espresso posizioni molto critiche, osservando che il tema del consenso è già presente nella giurisprudenza italiana grazie alle sentenze della Cassazione: «Perché la legge si farà, perché già c’è. 🔗 Leggi su Lettera43.it

