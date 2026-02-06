Anthropic e OpenAI s' accapigliano sulle pubblicità del Super Bowl

Questa settimana c’è chi parla di pubblicità e chi si allena in palestra. Da un lato, Anthropic e OpenAI si sono scornate sui social per le campagne del Super Bowl, con battute e frecciate. Dall’altro, un ragazzo si allena in palestra e chiede a un passante muscoloso come ottenere in fretta un six pack. La scena si mescola tra tensioni tra aziende e consigli di fitness, mostrando due facce molto diverse della stessa giornata.

L'azienda dietro al chatbot Claude debutta all'evento sportivo con due spot contro la decisione di introdurre gli annunci pubblicitari su ChatGPT. Sam Altman definisce la trovata qualcosa di "palesemente disonesto" e alimenta l'attesa per il suo spot, che verrà mostrato soltanto domenica. Gli annunci da milioni di dollari in cui per il secondo anno consecutivo è entrata l'intelligenza artificiale Un ragazzo mentre fa esercizi alla sbarra chiede a un passante particolarmente muscoloso: "Come posso avere un six pack veloce?" La risposta con voce robotica: "Perfetto. E' un obiettivo chiaro e raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

