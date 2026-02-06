Anthropic e OpenAI s' accapigliano sulle pubblicità del Super Bowl

Questa settimana c’è chi parla di pubblicità e chi si allena in palestra. Da un lato, Anthropic e OpenAI si sono scornate sui social per le campagne del Super Bowl, con battute e frecciate. Dall’altro, un ragazzo si allena in palestra e chiede a un passante muscoloso come ottenere in fretta un six pack. La scena si mescola tra tensioni tra aziende e consigli di fitness, mostrando due facce molto diverse della stessa giornata.

L'azienda dietro al chatbot Claude debutta all'evento sportivo con due spot contro la decisione di introdurre gli annunci pubblicitari su ChatGPT. Sam Altman definisce la trovata qualcosa di "palesemente disonesto" e alimenta l'attesa per il suo spot, che verrà mostrato soltanto domenica. Gli annunci da milioni di dollari in cui per il secondo anno consecutivo è entrata l'intelligenza artificiale Un ragazzo mentre fa esercizi alla sbarra chiede a un passante particolarmente muscoloso: "Come posso avere un six pack veloce?" La risposta con voce robotica: "Perfetto. E' un obiettivo chiaro e raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Anthropic e OpenAI s'accapigliano sulle pubblicità del Super Bowl Approfondimenti su Super Bowl pubblicità Anthropic attacca openai: claude ai promette un’esperienza senza pubblicità Anthropic attacca OpenAI, accusandola di puntare troppo sui pubblicità per monetizzare i loro prodotti. Tra pubblicità d’autore e grandi nomi, lo spot del Super Bowl 2026 si trasforma in un evento culturale di massa. Questa volta il Super Bowl ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Super Bowl pubblicità Argomenti discussi: OpenAI si è fatta rimontare; AI minaccia all’umanità? Che impariamo dall’allarme di Amodei; Blog | L'intelligenza artificiale è arrivata su Marte; In uno spot Anthropic ironizza contro OpenAI per la pubblicità all’interno di ChatGPT. Gli spot di Anthropic per il Super Bowl: una pugnalata a OpenAIA pochi giorni dal fischio d’inizio del Super Bowl LX, lo scontro tra i due colossi dell’IA, Anthropic e OpenAI, è degenerato in un'accesa polemica pubblica. repubblica.it Anthropic prende in giro OpenAI sulla pubblicità in ChatGPTAnthropic sceglie la strada della provocazione: «La pubblicità sta arrivando sulle AI, ma non su Claude» è il claim che la società fondata da ex dirigenti di OpenAI ha scelto di inserire negli spot ch ... ilsole24ore.com Il movimento MAGA prepara un 'All-American Halftime Show' per protestare contro gli artisti scelti dalla NFL per il Super Bowl 2026. Non aspettatevi granché. facebook La qualità di Drake May o la difesa dei Seattle Seahawks Il pronostico di Justin Pugh, ex campione della NFL Chi vincerà il Super Bowl 2026 Guarda lo spettacolo del #SuperBowl, domenica 8 febbraio dalle 23:55, su #DAZN x.com

