Durante il Super Bowl, le pubblicità sui chatbot sono al centro dell’attenzione. Due spot mostrano Claude che prende in giro ChatGPT, che ancora non si è fatto vedere in modo evidente. La sfida tra le intelligenze artificiali si fa più evidente anche in pubblicità, mentre gli utenti aspettano di vedere se ChatGPT saprà rispondere alle frecciate. La competizione tra i due sistemi si fa più vivace e coinvolgente.

Negli ultimi giorni alcune tra le principali aziende che sviluppano chatbot basati sull’intelligenza artificiale hanno mostrato le pubblicità che verranno trasmesse l’8 febbraio durante gli intervalli del Super Bowl, la finale del campionato statunitense di football americano e uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Gli spot mandati in onda durante il Super Bowl sono storicamente quelli su cui le aziende puntano e per cui spendono di più, e in questa edizione saranno presenti per la prima volta ben quattro società del settore dell’intelligenza artificiale. Alcune hanno scelto toni più seriosi e istituzionali, altre hanno puntato su registri ironici e disimpegnati, e altre ancora hanno colto l’occasione non tanto per promuovere sé stesse, ma per punzecchiare la concorrenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La competizione tra le pubblicità dei chatbot al Super Bowl

Approfondimenti su Super Bowl Chatbot

Questa volta il Super Bowl ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo.

#Super-Bowl- pubblicità || Questa settimana c’è chi parla di pubblicità e chi si allena in palestra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

PROBLEM CFB Legend ATTACKS Deion Sanders' Culture at Colorado

Ultime notizie su Super Bowl Chatbot

Argomenti discussi: Intelligenza Artificiale, competizione tra potenze e sicurezza nazionale; Olimpiadi invernali. Gianola: La pace è la gara che siamo chiamati a correre; First Lego League Challenge: a Napoli torna la competizione di STEM e robotica per studenti; Mancano 85 secondi alla mezzanotte, e domani scade il trattato New START.

Le liste d’attesa e la competizione dialettica tra Ministero e RegioniLe liste d’attesa sono oggi il primo dei problemi. Sia per l’immagine pubblica che per le tasche dei cittadini. Nonostante ciò, piuttosto che capire la sua genesi, individuare le responsabilità e ... quotidianosanita.it

Codau 2025, competizione e collaborazione tra atenei per affrontare le sfide globaliMilano, 18 set. (Adnkronos) - Il 22° Convegno Nazionale del CoDAU, la Conferenza dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, si è aperto oggi a Milano con un'edizione storica: per la ... iltempo.it

Al Super Bowl uno spot generato solo con l'IA, rischio compensi per le star. Dura 30 secondi, protagonisti due robot. Esperti, per marchi riduzione costi #ANSA facebook

La qualità di Drake May o la difesa dei Seattle Seahawks Il pronostico di Justin Pugh, ex campione della NFL Chi vincerà il Super Bowl 2026 Guarda lo spettacolo del #SuperBowl, domenica 8 febbraio dalle 23:55, su #DAZN x.com