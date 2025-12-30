PN Scuola e Competenze 2021-2027 | ecco le nuove Disposizioni operative Dalla piattaforma STEP ai compensi per il personale la guida completa
Il Ministero ha aggiornato le linee guida del PN Scuola e Competenze 2021-2027, versione 2.0, con importanti novità operative. La priorità STEP e l’applicazione di costi standard nel FSE+ segnano un passo importante nella gestione dei progetti. Questa guida fornisce un quadro completo sulle nuove disposizioni, inclusi aspetti come piattaforma STEP e compensi del personale, offrendo chiarimenti utili per una corretta applicazione delle norme.
Il Ministero ha pubblicato la versione 2.0 delle linee guida per il PN Scuola e Competenze 2021-2027, introducendo la priorità STEP e confermando per il FSE+ l'uso dei costi standard con vincoli rigidi su frequenza e reclutamento del personale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
