PN Scuola e Competenze 2021-2027 | ecco le nuove Disposizioni operative Dalla piattaforma STEP ai compensi per il personale la guida completa

Il Ministero ha aggiornato le linee guida del PN Scuola e Competenze 2021-2027, versione 2.0, con importanti novità operative. La priorità STEP e l’applicazione di costi standard nel FSE+ segnano un passo importante nella gestione dei progetti. Questa guida fornisce un quadro completo sulle nuove disposizioni, inclusi aspetti come piattaforma STEP e compensi del personale, offrendo chiarimenti utili per una corretta applicazione delle norme.

