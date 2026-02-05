Tutti gli sguardi e i flash al primo Apple TV Press Day erano solo per lei | la quasi 68enne Michelle Pfeiffer

La giornata in California ha visto un grande protagonista: Michelle Pfeiffer. La attrice di quasi 68 anni ha attirato l’attenzione di tutti, con sguardi e flash che si sono concentrati su di lei durante il primo Apple TV Press Day. Un evento che ha segnato un passo importante per il mondo dello streaming, con l’attenzione puntata sulla star che ha fatto il suo debutto in questa occasione.

I l mondo dello streaming ha vissuto un momento epico martedì 3 febbraio, quando Apple ha ospitato il suo primo Press Day ufficiale in California. L'evento, concepito per presentare le novità più attese del 2026, è un'autentica parata di stelle. Con un photocall esclusivo in cui splendono le dive Cameron Diaz, Jessica Biel, Anya Taylor Joy. Ma la regina indiscussa è la biondissima ed eterea Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer è magnetica in prima fila alla sfilata Armani Privé X Regina di Apple Tv a 67 anni. Tra i panel più attesi all' Apple Tv Press Day, infatti, c'è quello dedicato alla nuova serie Margo's Got Money Troubles – Margo ha problemi di soldi. Nella giornata di ieri si è svolto il Press Day di Apple TV dove anche Vince Gilligan è salito sul palco per aggiornare tutti sullo stato di sviluppo della seconda stagione di Pluribus. Spoiler: ci sarà da attendere... Anya Taylor-Joy e Timothy Olyphant durante o press day da Apple TV.

