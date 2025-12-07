Prima della Scala 2025 tutto quello che c’è da sapere | gli orari come vederla in tv i vip attesi il dress code e le curiosità sulla Lady Macbeth di Šostakóvic

Oggi, 7 dicembre giorno di Sant’Ambrogio, Milano celebra la sua tradizione culturale più alta con l’inaugurazione della stagione d’opera 202526 del Teatro alla Scala. L’evento, da sempre sold out, quest’anno ha raggiunto un incasso record che sfiora i 3 milioni di euro. Alle ore 18:00 andrà in scena “ Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovi?, un titolo che non ha mai aperto la stagione del Piermarini. L’opera è stata scelta per celebrare il cinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore. Orari e diretta televisiva. La serata sarà trasmessa in diretta per permettere al pubblico nazionale e internazionale di seguire l’evento: Inizio diretta (Rai 1): La diretta su Rai 1 (anche in 4K sul canale 210 di Tivùsat) comincerà alle 17:45, con la consueta conduzione di Milly Carlucci e Bruno Vespa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

