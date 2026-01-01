Chiusure notturne dell’acqua a Chieti Miglianico Francavilla e altri comuni | serbatoi in difficoltà per consumi elevati

A causa di una diminuzione delle risorse idriche e di consumi elevati, sono state adottate chiusure notturne dell'acqua in diversi comuni della provincia di Chieti, tra cui Chieti, Miglianico e Francavilla al Mare. Queste misure sono temporanee e mirano a garantire la corretta gestione delle riserve idriche. Per aggiornamenti e dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali delle autorità locali.

A causa della riduzione della disponibilità delle sorgenti e degli elevati consumi registrati nelle ultime ore, sono in corso chiusure straordinarie dell'erogazione idrica in numerosi comuni della provincia, tra cui Chieti, Francavilla al Mare e Miglianico.A Chieti, l'acqua verrà interrotta nelle.

