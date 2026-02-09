La piscina di Lugo inizia i lavori di riqualificazione. Sono partiti gli interventi nel complesso sportivo di piazzale Veterani dello Sport. La prima fase prevede la costruzione di nuovi locali tecnici e vasche di compenso. I lavori segnano il primo passo verso il rilancio della struttura, che da tempo aspetta un aggiornamento.

È stato ufficialmente affidato l’intervento di riqualificazione del complesso sportivo delle piscine pubbliche di Lugo, in piazzale Veterani dello Sport, con l’avvio della prima fase dei lavori dedicata alla realizzazione dei nuovi locali tecnici e delle vasche di compenso. Un passaggio atteso e significativo per il rilancio di un impianto natatorio che rappresenta un punto di riferimento per la città e che, a causa della vetustà delle strutture e degli impianti, necessita da tempo di un ammodernamento profondo e strutturato. L’intervento rientra nel più ampio progetto di riqualificazione complessiva delle piscine comunali, inserito nel documento unico di programmazione del Comune di Lugo, che prevede un investimento totale di 4 milioni e 600mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piscina di Lugo, partono i lavori. Il primo passo per il rilancio

Si è riunita la Consulta dello Sport di Lugo. Piscina, palestra e centro tennis sul tavoloOltre a fare il punto sui lavori eseguiti quest’anno negli impianti sportivi di proprietà del Comune (in particolare allo stadio Muccinelli, nei campi sportivi di Madonna delle Stuoie e di Voltana, al ... ilrestodelcarlino.it

SABATO 14 FEBBRAIO h. 15.00, Piscina Comunale di LUGO. Gratuito per i Soci, solo costo kit e certificazione. Info e prenotazioni: Raffaele 3392574986. Il corso Oxygen Provider RAID e’ un programma di primo soccorso focalizzato sulla somministrazione di facebook