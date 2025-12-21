Un milione e ottocentomila euro. È questa la somma che la giunta Gualtieri, con un’apposita delibera firmata lo scorso 12 dicembre, ha deciso di inserire nel bilancio 2025. Servirà a rimettere in piedi un impianto che, il Quarticciolo, sta aspettando ormai da nove anni.Una piscina chiusa da 11. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Piscina del Quarticciolo, il comune metta a bilancio 1,8 milioni: è il primo passo verso la riqualificazione

