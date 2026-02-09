Pisa ha chiuso il primo round di finanziamenti da 3 milioni di euro per il suo Training Centre. La decisione permette alla struttura toscana di iniziare a costruire un futuro più solido e competitivo. Ora si lavora per trasformare le promesse in progetti concreti.

Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Ravanelli, che bordata: «È un calcio irriconoscibile! Siamo alla deriva, usando così il VAR ogni giocatore in campo può barare» Bologna, Sohm: «A Firenze non ha funzionato, volevo cambiare aria», Helland: «L’atmosfera qui è fantastica». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, completato il primo round da 3 milioni di euro per il Training Centre. Novità importanti per la struttura dei toscani!

Approfondimenti su Pisa Training Centre

Il Pisa FC ottiene un finanziamento di 3 milioni di euro per il nuovo Training Center.

Il Pisa Sporting Club ha annunciato una nuova partnership con Banca di Pescia e Cascina per finanziare il progetto del Pisa Training Centre.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pisa Training Centre

Argomenti discussi: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore nerazzurro: la firma del contratto; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Arno, sponde più vicine. Posata la prima impalcata unirà la ciclabile al Parco: Opera da quattro milioni; Calcio Live News: tutte le notizie sul calcio in Diretta!.

PISA - HELLAS VERONA : 0 - 0Sostituzione HELLAS VERONA: entra J. AKPA AKPRO (11), esce A. BERNEDE (24). Azione personale di Nzola, che si accentra e prova il sinistro dal limite, palla alta non di molto. Colpo di testa di ... quotidianodipuglia.it

Verona e Pisa non si fanno male. Primo punto per Sammarco e HiljemarkVERONA-PISA 0-0 Si apre con un pareggio a reti bianche la 24ª giornata di Serie A. L’anticipo del venerdì tra Verona e Pisa si chiude sullo 0-0, un risultato che smuove appena la classifica ma lascia ... msn.com

TRAINING CENTRE: BANCA DI PESCIA E CASCINA AL FIANCO DEL PISA SC Banca di Pescia e Cascina si unisce al finanziamento del Pisa Training Centre, un progetto storico per la Città e la sua principale espressione sportiva professionistica “Il Co facebook