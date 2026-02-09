Pisa tensione tra i due cortei

A Pisa la tensione sale tra due manifestazioni che si sono svolte nello stesso momento. Da una parte, il comitato Porta Fiorentina e Sguardo di Vicinato hanno organizzato un corteo, dall’altra un gruppo anti fascista ha risposto con una propria manifestazione. La situazione si è fatta tesa, con alcune persone che si sono avvicinate e hanno urlato contro gli altri. La polizia è intervenuta per tenere le due parti separate e evitare che la situazione degenerasse. La giornata si è conclusa con qualche rafforzamento delle forze dell’ordine, mentre ancora si cerca di calmare

Da una parte la manifestazione del comitato Porta Fiorentina e di Sguardo di vicinato, dall’altro quello anti fascista. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, tensione tra i due cortei Approfondimenti su Pisa Cortei Pisa, tensione tra due cortei in via Cattaneo. Polizia schierata Nel pomeriggio di oggi, via Cattaneo a Pisa si è riempita di tensione. Pisa, tensione tra due cortei in via Cattaneo. Polizia schierata, il video Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Milano, incomprensioni tra carabinieri e polizia al corteo pro Pal per Gaza dopo gli incidenti Ultime notizie su Pisa Cortei Argomenti discussi: Terna, entrano in servizio 40 nuovi operatori per Lavori Sotto Tensione; Pareggio opaco al Bentegodi, Hellas e Pisa ferme in fondo alla classifica; Ziello e Ciavarrella con il Generale. Il futuro dei vannacciani a Pisa; In Verona-Pisa prevale la paura: reti inviolate. Pisa, tensione tra due cortei in via Cattaneo. Polizia schierata, il videoDa una parte la manifestazione del comitato Porta Fiorentina e di Sguardo di vicinato, dall’altro quello anti fascista ... lanazione.it Verona-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheu001eH????r??? {u0015 u000f$ u001dY?~u0016qu001d??He?Lu001a?2u001a?u?u001e??8:??@f?P?o?f?? ?V??/??E>j?2b (??u0011?u0003u001e4????u0012u0012#?>X??u001e?oK#u0011 u001d-?5u0016?0u0014u0019?Cu0003qE?i?u ... sport.virgilio.it Pisa – Clima di tensione all’interno della Lega facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.