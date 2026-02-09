Nel pomeriggio di oggi, via Cattaneo a Pisa si è trasformata in un campo di tensione. Due cortei si sono incontrati e hanno dato vita a momenti di scontro tra i manifestanti. La polizia ha schierato forze per mantenere l’ordine, mentre i video diffusi mostrano agenti in tenuta antisommossa e momenti di nervosismo tra i partecipanti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Pisa, 9 febbraio 2026 - Attimi di tensione nel pomeriggio del 9 febbraio in via Cattaneo a Pisa dove si sta svolgendo una manifestazione organizzata dal comitato di quartiere "Porta Fiorentina" e dall'associazione "Sguardo di vicinato", "Oggi non si spaccia". Pisa, tensione tra i due cortei I partecipanti alla contromanifestazione anti fascista (più di 200) con tamburi hanno cercato di arrivare nel punto di ritrovo del primo corteo, che non è mai partito. A quel punto, la polizia con i reparti mobili si è schierata per evitare che i due cortei venissero in contatto. La situazione resta in divenire: i contro manifestanti, infatti, sono ora tutti in Piazza Guerrazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, tensione tra due cortei in via Cattaneo. Polizia schierata, il video

Nel pomeriggio di oggi, via Cattaneo a Pisa si è riempita di tensione.

Tensione in via Cattaneo, dove si sono verificati due interventi delle forze dell'ordine in una settimana.

