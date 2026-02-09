Nel pomeriggio di oggi, via Cattaneo a Pisa si è riempita di tensione. Due gruppi di manifestanti si sono trovati uno di fronte all’altro, mentre la polizia ha schierato uomini e mezzi per tenere sotto controllo la situazione. La protesta, promossa dal comitato di quartiere

Pisa, 9 febbraio 2026 - Attimi di tensione nel pomeriggio del 9 febbraio in via Cattaneo a Pisa dove si sta svolgendo una manifestazione organizzata dal comitato di quartiere "Porta Fiorentina" e dall'associazione "Sguardo di vicinato", "Oggi non si spaccia". I partecipanti alla contromanifestazione anti fascista (più di 200) con tamburi hanno cercato di arrivare nel punto di ritrovo del primo corteo, che non è mai partito. A quel punto, la polizia con i reparti mobili si è schierata per evitare che i due cortei venissero in contatto. La situazione resta in divenire: i contro manifestanti, infatti, sono ora tutti in Piazza Guerrazzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, tensione tra due cortei in via Cattaneo. Polizia schierata

Tensione in via Cattaneo, dove si sono verificati due interventi delle forze dell’ordine in una settimana.

Un altro pomeriggio di tensione si è svolto in città, con manifestazioni e contro manifestazioni che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell’ordine.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

