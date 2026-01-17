Tensione in via Cattaneo, dove si sono verificati due interventi delle forze dell’ordine in una settimana. La guardia di finanza è intervenuta recentemente in un condominio a seguito di segnalazioni di urla e schiamazzi, mentre si registrano anche episodi di aggressione e minacce contro la finanza e la polizia. La situazione resta sotto osservazione per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nella zona.

Due interventi delle forze dell’ordine nel giro di una settimana in via Cattaneo. Nei giorni scorsi la guardia di finanza è intervenuta all’interno di un condominio dopo una segnalazione alla sala operativa per urla e schiamazzi. L’intervento, però, si è trasformato in un’aggressione contro i militari. Un uomo di 38 anni, di origine tunisina, si è infatti scagliato contro i finanzieri con violenza. L’uomo è stato poi sedato dai sanitari e trasportato al pronto soccorso di Cisanello. All’interno dell’abitazione i militari hanno trovato un involucro contenente circa 16 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tensione in via Cattaneo. Aggressione e minacce contro finanza e polizia

Leggi anche: Foggia, l'aggressione ala polizia locale: pietre e sassi contro gli agenti

Leggi anche: Aggressione alla Polizia Locale al quartiere Cep: lanci di sassi e bombe carta contro due agenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tensione in via Cattaneo. Aggressione e minacce contro finanza e polizia; Roma: proiettili contro sede Cgil e agguato a Gioventù Nazionale; Straniero si abbassa i pantaloni e urina nel parco, poi l’aggressione: tensione al Villaggio Trieste a Latina; Latina, ex Villaggio Trieste, tensione e degrado: nuova aggressione in strada.

Tensione in via Cattaneo. Aggressione e minacce contro finanza e polizia - Blitz della fiamme gialle: scoperto con la droga in casa, arrestato un 38enne. lanazione.it