Piovani rammaricato dopo Inter Women Hacken | Avremmo meritato la qualificazione! Spiace per le ragazze ora abbiamo questo obiettivo
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter Women, Gianpiero Piovani, commenta così il pari contro l’Hacken che certifica l’eliminazione dalla Women’s Europa Cup. Intervenuto ai canali ufficiali del club meneghino al termine di Inter Women Hacken, il tecnico della compagine nerazzurra, Gianpiero Piovani, analizza il match terminato per 0 a 0 che è valso l’eliminazione della propria squadra agli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. PAROLE – « Mi dispiace tanto per le ragazze, dopo una prestazione del genere si meritavano il passaggio del turno. Nei 180? meritavamo più noi che loro, la realtà è questa anche se abbiamo affrontato una grande squadra con tutte le effettive a disposizione, mentre noi abbiamo tantissime defezioni. 🔗 Leggi su Internews24.com
