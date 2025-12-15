Uno dei primi fattori di rischio dell’infarto è il colesterolo LDL alto Un nuovo studio offre una nuova possibilità terapeutica | una pillola che tiene sotto controllo l’ipercolesterolemia

L'infarto resta una delle principali minacce per la salute, con oltre 600 casi giornalieri in Italia. Tra i fattori di rischio più importanti si trova il colesterolo LDL alto. Un nuovo studio propone una possibile soluzione terapeutica: una pillola innovativa in grado di controllare l’ipercolesterolemia e ridurre così il rischio di infarto.

I l cuore, nonostante gli enormi passi avanti della scienza, è ancora a rischio infarto. Secondo la Società Italiana Cardiologia (SIC), in Italia si registrano 600 infarti ogni giorno. Nel 50% di questi pazienti non si registra un evento pregresso. Ma allora cosa fare per prevenire? Se ne è parlato nel corso dell’86esimo Congresso nazionale della SIC che si è da poco concluso a Roma. Fibre contro il colesterolo: i cibi che le contengono X Leggi anche › Colesterolo: ecco i due nuovi esami da fare Cuore e infarto: come prevenire. «La sfida per il futuro, sulla base degli studi attualmente in corso e delle nuove Linee Guida europee sulle dislipidemie, è curare la progressione della malattia aterosclerotica, stabilizzando le placche, per impedire i primi infarti». Iodonna.it

