Virus Nipah annunciati i primi test sull'uomo del vaccino | l'infezione ha una mortalità del 40-75%

Dopo aver ottenuto ottimi risultati nella sperimentazione preclinica, i ricercatori dell'Università di Tokyo hanno annunciato che ad aprile 2026 inizieranno i test sull'uomo del vaccino contro il virus Nipah, recentemente coinvolto in un focolaio in India e caratterizzato da una mortalità fino al 75%. Il vaccino candidato MV-NiV, basato su un virus attenuato e ricombinante del morbillo, protegge dall'infezione letale nei modelli animali. Il trial clinico di Fase 1 inizierà in Belgio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Virus Nipah

Il virus Nipah rappresenta una minaccia seria a causa della sua alta mortalità e dell'assenza di un vaccino disponibile.

Ultime notizie su Virus Nipah

