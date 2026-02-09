Pietro Meda Presidente ACI Milano | da Vicepresidente Vicario al vertice per guidare l’Ente tra sfide e continuità

Pietro Meda è ufficialmente il nuovo presidente dell’Automobile Club Milano. Ha preso il posto di Geronimo La Russa, che ha lasciato l’incarico dopo aver guidato l’ente. Meda, finora vicepresidente vicario, ora si trova alla guida dell’ACI Milano, pronto ad affrontare le sfide del settore e a mantenere la continuità nelle attività dell’associazione.

L'avvocato Pietro Meda è il nuovo presidente dell'Automobile Club Milano, succedendo a Geronimo La Russa, eletto alla presidenza dell'ACI. La nomina è avvenuta il 6 febbraio 2026, a seguito di una riunione del Consiglio direttivo dell'Ente, presso la sede di Corso Venezia 43 a Milano. Meda, già vice presidente vicario dell'ACM, assume la guida di una delle più importanti realtà automobilistiche italiane. La nomina di Pietro Meda segna una continuità nella gestione dell'Automobile Club Milano, un'istituzione che da sempre si pone come punto di riferimento per gli automobilisti e per la promozione della sicurezza stradale.

