Il Cdm delibera la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci

Da ilsole24ore.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci. Il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, succede così nel ruolo e diventa il 19esimo presidente dell’Automobile Club d’Italia. La nomina è arrivata dopo una riunione del governo che ha deciso di affidare a lui la guida dell’ente per i prossimi quattro anni, fino al 2028. La Russa, già noto nel mondo dell’automobilismo, ora si prepara a portare avanti i progetti dell’associazione.

Il Consiglio dei ministri, “su proposta del presidente Giorgia Meloni, d’intesa con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina dell’avv. Antonino Geronimo La Russa a presidente dell’Automobile Club d’Italia”. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. Primogenito del presidente del Senato, Ignazio, è stato eletto 19esimo presidente dell’Automobile Club d’Italia nel luglio 2025 per il quadriennio 2025-2028. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

il cdm delibera la nomina di geronimo la russa a presidente dell8217aci

© Ilsole24ore.com - Il Cdm delibera la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci

Approfondimenti su Geronimo La Russa

Governo: Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente Aci

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare Geronimo La Russa come nuovo presidente dell’Aci.

Comunicato Stampa: ALBERTO SCURO, PRESIDENTE ASI E FIVA, SULLA NOMINA DI GERONIMO LA RUSSA IN FIA

Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, è stato nominato presidente della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA).

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Geronimo La Russa

Argomenti discussi: Il CdM delibera lo Stato di Emergenza per le Calabria, Sardegna e Sicilia; Lunedì il Cdm delibera lo stato di emergenza. Straordinaria prova di maturità della Calabria; Maltempo Calabria, il Cdm delibera lo stato d'emergenza · Video LaC News24; Maltempo, Ferro: Cdm dichiara stato di emergenza, subito 100 milioni per le somme urgenze.

il cdm delibera laGoverno: Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente AciRoma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani ... iltempo.it

Il Cdm delibera la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell'AciIl Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente, Giorgia Meloni , d’intesa con il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi , e con il ... gazzettadelsud.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.