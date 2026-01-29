Il Cdm delibera la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci

Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci. Il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, succede così nel ruolo e diventa il 19esimo presidente dell’Automobile Club d’Italia. La nomina è arrivata dopo una riunione del governo che ha deciso di affidare a lui la guida dell’ente per i prossimi quattro anni, fino al 2028. La Russa, già noto nel mondo dell’automobilismo, ora si prepara a portare avanti i progetti dell’associazione.

Il Consiglio dei ministri, "su proposta del presidente Giorgia Meloni, d'intesa con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a presidente dell'Automobile Club d'Italia". È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. Primogenito del presidente del Senato, Ignazio, è stato eletto 19esimo presidente dell'Automobile Club d'Italia nel luglio 2025 per il quadriennio 2025-2028.

