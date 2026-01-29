Governo | Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente Aci

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare Geronimo La Russa come nuovo presidente dell’Aci. La proposta arriva dalla premier Giorgia Meloni, con il supporto dei ministri Abodi e Salvini. La nomina è stata approvata durante la riunione di governo, senza particolari tensioni. Nei prossimi giorni si attende la comunicazione ufficiale e l’insediamento del nuovo presidente.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'Automobile Club d'Italia.

