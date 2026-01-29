Governo | Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente Aci

Da iltempo.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare Geronimo La Russa come nuovo presidente dell’Aci. La proposta arriva dalla premier Giorgia Meloni, con il supporto dei ministri Abodi e Salvini. La nomina è stata approvata durante la riunione di governo, senza particolari tensioni. Nei prossimi giorni si attende la comunicazione ufficiale e l’insediamento del nuovo presidente.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, ha deliberato la nomina dell'avv. Antonino Geronimo La Russa a Presidente dell'Automobile Club d'Italia. Si legge nella nota del Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo cdm delibera nomina geronimo la russa a presidente aci

© Iltempo.it - Governo: Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente Aci

Approfondimenti su Geronimo La Russa

Comunicato Stampa: ALBERTO SCURO, PRESIDENTE ASI E FIVA, SULLA NOMINA DI GERONIMO LA RUSSA IN FIA

Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, è stato nominato presidente della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA).

Scontro nel governo su Consob, in Cdm salta nomina presidente

Nel governo si apre un dibattito sulla nomina del nuovo presidente della Consob, in sostituzione di Paolo Savona, il cui mandato scadrà a marzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Geronimo La Russa

Argomenti discussi: Tensioni su Freni, il governo si spacca. Il Cdm rinvia la nomina del nuovo presidente della Consob; Consob, il Cdm rinvia la nomina del presidente. Freni in pole position; Tensione in Cdm su Freni, slitta la scelta del presidente della Consob; Cdm di oggi: permesso unico, ambiente e nomina Consob rinviata.

governo cdm delibera nominaGoverno: Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente AciRoma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani ... iltempo.it

governo cdm delibera nominaCdm, scontro nel governo su Consob: salta nomina presidente(Teleborsa) - È scontro nel governo sulla nomina del presidente della Consob che dovrà prendere il posto di Paolo Savona, in scadenza a marzo. Durato solo 20 minuti, il Consiglio dei ministri ha conge ... finanza.repubblica.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.