Picchiato sotto casa l’arbitro Kaiser | una settimana fa la proposta di matrimonio al compagno prima della gara di Bundesliga

L’arbitro amatoriale Pascal Kaiser è stato picchiato sotto casa sua. La violenza è avvenuta a pochi giorni dalla proposta di matrimonio al suo compagno, avvenuta prima di una partita di Bundesliga. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli su chi possa aver compiuto l’aggressione. Kaiser, noto nel circuito amatoriale, si trova ora sotto choc dopo l’episodio.

L’arbitro amatoriale Pascal Kaiser è stato vittima di una violenta aggressione sotto la propria abitazione. Tre uomini gli avrebbero teso un agguato nel suo giardino, colpendolo violentemente al volto. L’arbitro, solo pochi giorni fa, aveva chiesto al proprio compagno Moritz di sposarlo. La proposta, che aveva fatto il giro del web, era stata fatta a Colonia, davanti a 50.000 spettatori, in occasione della partita di Bundesliga tra Colonia e Wolfsburg. Le immagini del gesto dell’arbitro Kaiser avevano fatto il giro del mondo, diventato simbolo della lotta all’omofobia nel calcio. A una settimana di distanza, però, la notizia della violenza subita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Picchiato sotto casa l’arbitro Kaiser: una settimana fa la proposta di matrimonio al compagno prima della gara di Bundesliga Approfondimenti su Kaiser Arbitro Arbitro fa la proposta al compagno in campo ma è ricercato: introvabile per la giustizia, virale sul web L’arbitro Pascal Kaiser, noto per aver fatto una proposta di matrimonio al suo compagno nello stadio del Colonia, si trova ora al centro di un caso inaspettato. Germania: Arbitro aggredito a casa dopo la proposta di matrimonio in diretta tv, indaga l’omofobia. Pascal Kaiser, arbitro di calcio tedesco, è stato aggredito a casa sua nella notte tra sabato e domenica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Kaiser Arbitro Argomenti discussi: Picchiato fuori dalla chiesa, coppia condannata; Falconara, bacio a una 12enne, anziano pestato dai familiari: la vendetta costa due condanne; Botte al Saval, altra denuncia. La controparte: È andata in modo completamente diverso; Tabaccaio rapinato e ferito sotto casa, i malviventi in fuga con l’incasso. Aggressione shock all'arbitro: picchiato dopo la proposta di matrimonio al compagnoPascal Kaiser, l’arbitro dilettante tedesco che nei giorni scorsi aveva chiesto al compagno Moritz di sposarlo davanti a 50mila persone a Colonia, è stato aggredito brutalmente sotto la propria abitaz ... msn.com Picchiato in casa da rapinatori incappucciati, 70enne li mette in fuga sparando un colpo di pistolaLicciana Nardi (Massa Carrara), 23 dicembre 2025 – Un 70enne viene picchiato nella sua abitazione dai rapinatori, ma li mette in fuga sparando un colpo di pistola in aria. . È successo in Lunigiana ( ... lanazione.it Un uomo di 37 anni è stato attirato in una trappola dopo appuntamento su app di incontri a Galliate e costretto a prelevare denaro sotto minaccia. Rapinato e picchiato al bancomat. LEGGI https://www.gay.it/galliate-adescato-su-unapp-di-incontri-gay-minacc facebook

