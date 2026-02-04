Arbitro fa la proposta al compagno in campo ma è ricercato | introvabile per la giustizia virale sul web

L’arbitro Pascal Kaiser, noto per aver fatto una proposta di matrimonio al suo compagno nello stadio del Colonia, si trova ora al centro di un caso inaspettato. Mentre il video della proposta diventa virale sui social, la Procura tedesca lo cerca per un precedente furto, rendendo la sua posizione complicata. Kaiser è ormai irreperibile e la sua vicenda sta facendo parlare molto online.

