Arbitro fa la proposta al compagno in campo ma è ricercato | introvabile per la giustizia virale sul web
L’arbitro Pascal Kaiser, noto per aver fatto una proposta di matrimonio al suo compagno nello stadio del Colonia, si trova ora al centro di un caso inaspettato. Mentre il video della proposta diventa virale sui social, la Procura tedesca lo cerca per un precedente furto, rendendo la sua posizione complicata. Kaiser è ormai irreperibile e la sua vicenda sta facendo parlare molto online.
L'incredibile storia di Pascal Kaiser: fa la proposta di matrimonio allo stadio del Colonia ed è virale, ma la Procura lo cercava per furto. Il caso dell'arbitro "irreperibile".🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Pascal Kaiser, l’arbitro tedesco chiede a Moritz di sposarlo in campo: dal coming out alla proposta - FOTO e VIDEO; VIDEO| Colonia, a bordo campo la proposta: l’arbitro tedesco chiede al fidanzato di sposarlo; Un arbitro tedesco fa la proposta di matrimonio alla sua ragazza davanti a 50 spettatori durante una partita della Bundesliga; L’arbitro di calcio Pascal Kaiser chiede al compagno di sposarlo a bordo campo.
Arbitro fa la proposta al compagno in campo ma è ricercato: introvabile per la giustizia, virale sul webL'incredibile storia di Pascal Kaiser: fa la proposta di matrimonio allo stadio del Colonia ed è virale, ma la Procura lo cercava per furto ... fanpage.it
VIDEO| Colonia, a bordo campo la proposta: l’arbitro tedesco chiede al fidanzato di sposarloL'arbitro tedesco Pascal Kaiser si è inginocchiato davanti al suo compagno e gli ha chiesto di sposarlo nello stadio di Colonia, in Germania ... dire.it
Colonia, l'arbitro Pascal Kaiser chiede al compagno Moritz di sposarlo: la proposta a bordo campo #abruzzosera - facebook.com facebook
"Voglio che tutti vedano che amo questa persona. Un uomo. Come uomo. Nel calcio." La proposta di matrimonio dell’arbitro tedesco di calcio Pascal Kaiser al suo fidanzato Moritz allo stadio di Colonia è virale. Per un mondo in cui essere liberi di essere se ste x.com
