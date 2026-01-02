Falò in piazza delle Carceri Rovinato selciato prezioso

La notte di Capodanno in piazza delle Carceri è trascorsa in modo tranquillo, fatta eccezione di un episodio intorno a mezzanotte, quando alcuni ragazzi hanno acceso un falò senza motivo apparente. L'evento ha causato danni al selciato, un patrimonio prezioso, suscitando attenzione e preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Il falò delle vanità. Una notte di Capodanno che è passata tutto sommato tranquilla tranne che per un episodio avvenuto intorno a mezzanotte in piazza delle Carceri dove è stato appiccato – senza motivo – un falò da una decina di ragazzi. Il video dei ragazzi che danno fuoco a oggetti, cartoni e non si sa bene cos’altro è stato immortalato da un passante e le immagini hanno fatto ben presto il giro dei social network sollevando polemiche, riflessioni e post indignati. Ci si chiede se sia normale, la notte di Capodanno, appiccare in modo indisturbato un fuoco in mezzo a piazza delle Carceri, uno dei luoghi del centro storico più frequentato e non solo la notte dell’ultimo dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Falò in piazza delle Carceri. Rovinato selciato prezioso Leggi anche: Confeugo, corteo e falò. In piazza Salis e Bampi di “A Compagna” Leggi anche: Confeugo, corteo storico e falò. In piazza Salis e Bampi di “A Compagna” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Falò in piazza delle Carceri. Rovinato selciato prezioso - Ad appiccare il fuoco è stato un gruppo di ragazzi intorno a mezzanotte. lanazione.it

Questo week-end il Centro storico esploderà di luci, colori e musica: venerdì 19 dicembre ore 17.15 - Piazza Santa Maria delle Carceri | Pindarico - spettacolo sui trampoli alla scoperta di un nuovo magico mondo incantato insieme a un aviatore visionario - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.