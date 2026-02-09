Piantedosi su scontri e sabotaggi | ‘C’è clima da eversione che mira a caos generalizzato’

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parla di un clima di eversione che si fa strada nelle piazze italiane. In un’intervista al Corriere della Sera, difende il decreto sicurezza del governo e critica chi in Parlamento minimizza i comportamenti violenti e sabotaggi che si verificano in strada. Piantedosi mette in guardia: ci sono segnali chiari di un tentativo di portare il paese nel caos.

Scontri in piazza a Milano e Torino, sabotaggio dell’Alta velocità e il nuovo Decreto sicurezza recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Sono giorni concitati per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che su questi argomenti è stato intervistato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Il titolare del Viminale inizia subito il colloquio evocando un clima torbido e inquietante: “Evidentemente c’è chi mira al caos generalizzato, una dinamica che abbiamo denunciato e che siamo preparati, impegnati e determinati a fronteggiare. Ho sottolineato in Parlamento la gravità di questi comportamenti non senza rilevare che, purtroppo, c’è chi cerca di minimizzarli“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Durante una seduta alla Camera, il ministro Piantedosi ha descritto gli incidenti di sabato sera a Torino come una “sistematica strategia di eversione”.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce gli scontri di sabato a Torino come una strategia di eversione e avverte di fare attenzione a chi si unisce ai manifestanti con comportamenti violenti.

